Никопольщина: местные власти призывают делать максимально возможные запасы воды

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"Вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 сантиметров в час. Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды", - написал Евтушенко.

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Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экстренного заседания СНБО. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов, в правительстве собирают заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В критической зоне оказалось около 16 000 жителей правого берега Херсонской области. Для жителей временно оккупированного левого берега области провели оповещение, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.

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