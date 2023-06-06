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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Никопольщина: местные власти призывают делать максимально возможные запасы воды

Киев • УНН

 • 241179 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram призвал жителей района делать максимально возможные запасы питьевой и технической воды, ведь уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает, пишет УНН.

Никопольщина: местные власти призывают делать максимально возможные запасы воды

Цитата

"Вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 сантиметров в час. Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды", - написал Евтушенко.

Дополнение

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экстренного заседания СНБО. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов, в правительстве собирают заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В критической зоне оказалось около 16 000 жителей правого берега Херсонской области. Для жителей временно оккупированного левого берега области провели оповещение, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.

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