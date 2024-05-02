Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения

В Харьковской области на сегодня продлили графики почасовых отключений света до пяти часов из-за проведения аварийно-восстановительных работ в энергосистеме Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго", передает УНН.

Сообщаем, что сегодня, 2 мая, графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут продлены с трех до пяти часов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины - говорится в заявлении "Харьковоблэнерго".

В компании отметили, что из-за ремонтных работ, которые сейчас проводятся в Харьковской области, могут возникать еще более длительные отключения электроэнергии.

В "Харьковоблэнерго" отметили, что энергетики стараются работать как можно быстрее, но объемы работ достаточно масштабные. К тому же во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идут ремонты, из-за вопросов безопасности, и это также удлиняет время выполнения аварийно-восстановительных работ.

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Как сообщал городской голова Харькова Игорь Терехов, в Харькове из-за атак рф была разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура.