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Замість трьох годин без світла буде п'ять: на Харківщині збільшили планові погодинні відключення

Замість трьох годин без світла буде п'ять: на Харківщині збільшили планові погодинні відключення

Київ • УНН

 • 20796 перегляди

У зв'язку з аварійними ремонтними роботами в енергосистемі України, планові погодинні відключення електроенергії в Харківській області збільшено з трьох до п'яти годин.

У Харківській області на сьогодні подовжили графіки погодинних відключень світла до п'яти годин через проведення аварійно-відновлювальних робіт в енергосистемі України. Про це у четвер повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго", передає УНН

Повідомляємо, що сьогодні, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п'яти годин.  Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергосистемі України

- йдеться у заяві "Харківобленерго".

В компанії зазначили, що через ремонтні роботи, які зараз проводяться в Харківській області, можуть виникати ще більш тривалі відключення електроенергії. 

В "Харківобленерго" зазначили, що енергетики намагаються працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. До того ж під час повітряних тривог персонал має залишати об'єкти, на яких ідуть ремонти, через питання безпеки, і це також подовжує час виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Доповнення 

Як повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов, у Харкові через атаки рф була зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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