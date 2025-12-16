"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex

Семьи пациентов, умерших после лечения в одесской частной клинике Odrex, и бывшие пациенты, рассказывающие о тяжелых осложнениях, объединяются в борьбе за справедливость. То, о чем до недавнего времени люди боялись говорить даже шепотом, сегодня звучит публично – в медиа, в обращениях к властям и на сайте Stop Odrex, сообщает УНН.

Сайт Stop Odrex, который создали родные умерших после лечения в одесской клинике "Одрекс" и те пациенты, которым удалось выжить, несмотря на осложнения и ухудшение состояния здоровья – имеет целью положить конец молчанию. Как отметила Кристина Тоткайло, дочь умершего после лечения в Odrex, теперь каждый пострадавший из-за одесской частной клиники может рассказать свою собственную историю без страха. Ведь на сайте есть несколько вариантов для коммуникации: открытая, анонимная, с разрешением на передачу истории журналистам и без. Кроме того, можно по желанию, добавить медицинскую документацию, подтверждающую изложенные факты.

Каждый день я узнаю новые истории о людях, которые проходят через ту же боль, что и мы. Чтобы никто больше не оставался один на один с бедой, мы создали сайт, где каждый пострадавший может рассказать свою историю – анонимно или открыто. Это место, где вас услышат. Переходите на сайт, читайте истории других пострадавших, читайте новости об клинике и продвижении криминальных дел, делитесь своими историями. Это место для нас, для тех, кто пережил трагедию из-за Odrex, для тех, кому нужна поддержка и правда. Мы верим, что только вместе мы сможем добиться справедливости - написала Кристина Тоткайло.

В своей борьбе за справедливость украинцы, считающие себя пострадавшими из-за Odrex, записали видеообращение к правоохранителям и властям. Они просят обратить внимание на системность и повторяемость ошибок в частной одесской клинике, рассказывают собственные истории, от которых стынет кровь, и призывают не допустить новых жертв Odrex.

История смерти отца Кристины Тоткайло

Киевлянка Кристина Тоткайло узнала об онкологическом диагнозе своего отца и обратилась в "Феофанию". Консилиум врачей пришел к выводу, что агрессивная химиотерапия ему противопоказана до проведения хирургии. Однако хирург Игорь Белоцерковский, который также был на консилиуме, предложил лечиться в одесском "Одрексе", где работает его жена – онколог Марина Белоцерковская. Он заверил дочь, которая была в отчаянии, что в одесской клинике ее отцу "спасут гортань и голос". Перед поездкой семью заставили оплатить консультацию заранее, без осмотра, что уже вызвало сомнения.

В "Одрексе" отцу назначили пятидневный курс агрессивной химиотерапии и сразу планировали второй. Мужчине установили гастростому, которая требовала ежедневного ухода, но, по словам Кристины, врачи практически не осматривали ее. К моменту выписки в месте установки уже было сквозное отверстие, через которое вытекала пища.

После возвращения в Киев состояние отца резко ухудшилось: отказали почки, появились язвы во рту. На сообщения о критических симптомах врач из "Одрекса" отвечала, что сегодня выходной, все вопросы – в понедельник. Семья заплатила более 250 тысяч гривен, но отец умер. Кристина убеждена, что назначение агрессивной химиотерапии вопреки рекомендациям других врачей стало фатальной ошибкой "Одрекса".

История смерти мужа Ольги Мелай

История семьи Мелай подобна истории отца Кристины Тоткайло. Муж Ольги Мелай лечился в одесской частной клинике Odrex с диагнозом В-клеточная лимфома. Он как раз проходил химиотерапию, когда клиника предложила установить специальный подкожный порт для легкого введения препаратов. Процедура должна была длиться полчаса под местной анестезией. Как рекламирует на официальном сайте сам "Одрекс" – это малоинвазивная, безопасная, амбулаторная операция, которая длится менее 45 минут.

Однако, все произошло не так, как пообещали в клинике. Мужа забрали в операционную, но он не вышел из нее ни через полчаса, ни даже через два. Ольга прождала под дверью почти три часа, не получая никаких объяснений от врачей. Когда хирурги вышли, они уверенно заявили: "Все прошло успешно, у вашего мужа начинается новая жизнь". Но вместо новой жизни пациент оказался в реанимации – в критическом состоянии.

Ольга вспоминает, когда впервые увидела мужа, он не мог самостоятельно дышать, почки отказали, а монитор у кровати был черным: без пульса, без сатурации, только с зафиксированной температурой тела – 33 градуса. Врачи резко изменили риторику и сказали, что до утра он может не дожить. В первые же сутки из грудной клетки пациента откачали пять литров жидкости.

На вопрос Ольги о том, почему вместо обещанной местной анестезии применили общий наркоз, врачи лишь отговаривались: "Мы лучше знаем, какую анестезию применять пациенту". После трех дней в реанимации муж начал медленно стабилизироваться. И именно в этот момент, несмотря на перенесенное критическое состояние, "Одрекс" решил продолжить курс химиотерапии. После очередного введения "химии" клиника сама отказалась продолжать лечение, потому что состояние пациента стремительно ухудшалось.

"Новая жизнь" так и не началась, муж Ольги умер. Женщина убеждена, в клинике скрыли остановку сердца ее мужа, которая могла произойти во время операции. Ведь резкое ухудшение его состояния и значительно увеличенное время проведения операции могут свидетельствовать о том, что во время ее проведения могло произойти что-то критическое. Жена умершего пациента убеждена, продолжение химиотерапии стало очередной фатальной ошибкой клиники Odrex.

Настоящий шок наступил тогда, когда Ольга получила анамнез – медицинские документы о выписке пациента. Об операции в них не было ни слова: ни о вмешательстве, ни о наркозе, ни об осложнениях, ни об отказе почек, ни о причинах реанимации. Только одна строка: "Установлен порт". Без описания, без исполнителей, без последствий.

Ольга Мелай готовится к первому судебному заседанию по делу о медицинской халатности, которая, по ее убеждению, унесла жизнь мужа. Женщина заявляет о фальсификации медицинских документов в клинике "Одрекс", затягивании диагностики заболевания и решениях медиков, которые могли стать фатальными.

Документальный фильм "Осиное гнездо"

Еще больше трагических историй, связанных с лечением в "Одрексе", показано в документальном фильме "Осиное гнездо". Пациенты и родные умерших после лечения в клинике, независимо от диагноза, рассказывают об одинаковом сценарии: сначала – оптимистичные обещания, потом – внезапные "осложнения", увеличение счетов, давление, требования и угрозы от администрации клиники.

Так Светлана Гук описывает, как после операции ее муж оказался на грани жизни и смерти, а уход за ним превратился в бесконечные счета. Женщина утверждает, что клиника удерживала тело мужа на аппаратах даже после клинической смерти, пытаясь увеличить оплату за его пребывание в больнице. А еще клиника подала на нее в суд после того, как она не смогла заплатить.

"Вместе наши голоса звучат сильнее"

Пострадавшие и их семьи подчеркивают: они не стремятся к мести, но требуют правды и ответственности. Их главная цель – остановить новые трагедии и не допустить, чтобы другие проходили тот же трагический путь.

И чем больше людей решается говорить, тем очевиднее становится: проблема может выходить далеко за пределы отдельных врачебных ошибок. Они убеждены, что речь может идти о системном подходе к ведению бизнеса в клинике "Одрекс". Где, по их мнению, главная ценность не человеческая жизнь и качественная медицинская помощь, а объем заработанных денег.