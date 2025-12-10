Влажная погода и умеренное потепление: прогноз синоптиков на 11 декабря

С 13–14 декабря в Украине ожидается похолодание, однако до четверга погода будет оставаться теплой для этого периода. Осадки будут преимущественно небольшими, дожди ожидаются по всей территории страны, а ветер в столице будет усиливаться юго-западного направления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

11 декабря в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3+8 градусов, на востоке и северо-востоке +1+3 градуса, в западной части +8+11 градусов - говорится в сообщении.

Влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь.

Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр

В Киеве в четверг - местами небольшой дождь, в течение дня будет дуть порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 градусов.

Дополнение

С 13-14 декабря придет похолодание, хорошо воспитанное, согласно сезону, без излишеств).

Кроме небольшого похолодания, между прочим, пока, по предварительным прогнозам, сильных морозов не видно - добавила Диденко.

С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится днем до 3 мороза-2 тепла, в ночные часы до -1-5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов.

В западных областях днем температура воздуха будет невысокой, но будет оставаться все равно выше нуля, то есть, здесь будет теплее всего.

Напомним

10 декабря на большей части территории Украины ожидается облачная погода. В юго-восточной части пройдет небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом.