Влажная погода и умеренное потепление: прогноз синоптиков на 11 декабря

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
09:54 • 5308 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 10043 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 22401 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 37825 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 38408 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30336 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 61284 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 41525 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27846 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31930 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН10 декабря, 01:39 • 10675 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10 • 12525 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 21834 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 13803 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 10831 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 5306 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 21951 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 61284 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 47118 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 66384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 744 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 10936 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 17487 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 35195 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 35137 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Ту-160
Ту-95

Влажная погода и умеренное потепление: прогноз синоптиков на 11 декабря

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Украине 11 декабря ожидается теплая и влажная погода с небольшими дождями, температура воздуха составит от +1 до +11 градусов. С 13-14 декабря прогнозируется похолодание, но без сильных морозов.

Влажная погода и умеренное потепление: прогноз синоптиков на 11 декабря

С 13–14 декабря в Украине ожидается похолодание, однако до четверга погода будет оставаться теплой для этого периода. Осадки будут преимущественно небольшими, дожди ожидаются по всей территории страны, а ветер в столице будет усиливаться юго-западного направления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

11 декабря в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода с температурой воздуха +3+8 градусов, на востоке и северо-востоке +1+3 градуса, в западной части +8+11 градусов

- говорится в сообщении.

Влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь.

Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр03.12.25, 19:03 • 8431 просмотр

В Киеве в четверг - местами небольшой дождь, в течение дня будет дуть порывистый ветер юго-западного направления, воздух завтра днем прогреется до +8 градусов.

Дополнение

С 13-14 декабря придет похолодание, хорошо воспитанное, согласно сезону, без излишеств).

Кроме небольшого похолодания, между прочим, пока, по предварительным прогнозам, сильных морозов не видно

- добавила Диденко.

С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится днем до 3 мороза-2 тепла, в ночные часы до -1-5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов.

В западных областях днем температура воздуха будет невысокой, но будет оставаться все равно выше нуля, то есть, здесь будет теплее всего.

Напомним

10 декабря на большей части территории Украины ожидается облачная погода. В юго-восточной части пройдет небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом.

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Украина
Киев