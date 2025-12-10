Волога погода і помірне потепління: прогноз синоптиків на 11 грудня

З 13–14 грудня в Україні очікується похолодання, проте до четверга погода залишатиметься теплою для цього періоду. Опади будуть переважно невеликими, дощі очікуються по всій території країни, а вітер у столиці посилюватиметься південно-західного напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

11-го грудня в Україні переважатиме порівняно тепла погода із температурою повітря +3+8 градусів, на сході та північному сході +1+3 градуси, у західній частині +8+11 градусів - йдеться у повідомленні.

Волога погода очікується практично повсюди в Україні, переважно невеликий дощ.

У Києві в четвер - місцями невеликий дощ, протягом дня задуватиме рвучкий вітер південно-західного напрямку, повітря завтра вдень прогріється до +8 градусів.

Доповнення

Із 13-14 грудня прийде похолодання, добре виховане, згідно сезону, без надмірностей).

Окрім невеликого похолодання, між іншим, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно - додала Діденко.

З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться вдень до 3 морозу-2 тепла, у нічні години до -1-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів.

У західних областях вдень температура повітря буде невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля, тобто, тут буде найтепліше.

Нагадаємо

10 грудня на більшості території України очікується хмарна погода. У південно-східній частині пройде невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом.