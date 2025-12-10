Волога погода і помірне потепління: прогноз синоптиків на 11 грудня
Київ • УНН
В Україні 11 грудня очікується тепла та волога погода з невеликими дощами, температура повітря становитиме від +1 до +11 градусів. З 13-14 грудня прогнозується похолодання, але без сильних морозів.
З 13–14 грудня в Україні очікується похолодання, проте до четверга погода залишатиметься теплою для цього періоду. Опади будуть переважно невеликими, дощі очікуються по всій території країни, а вітер у столиці посилюватиметься південно-західного напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
11-го грудня в Україні переважатиме порівняно тепла погода із температурою повітря +3+8 градусів, на сході та північному сході +1+3 градуси, у західній частині +8+11 градусів
Волога погода очікується практично повсюди в Україні, переважно невеликий дощ.
У Києві в четвер - місцями невеликий дощ, протягом дня задуватиме рвучкий вітер південно-західного напрямку, повітря завтра вдень прогріється до +8 градусів.
Доповнення
Із 13-14 грудня прийде похолодання, добре виховане, згідно сезону, без надмірностей).
Окрім невеликого похолодання, між іншим, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно
З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться вдень до 3 морозу-2 тепла, у нічні години до -1-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів.
У західних областях вдень температура повітря буде невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля, тобто, тут буде найтепліше.
Нагадаємо
10 грудня на більшості території України очікується хмарна погода. У південно-східній частині пройде невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом.