Ексклюзив
16:02 • 2188 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
15:15 • 5876 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 10343 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 11881 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 17069 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19965 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22631 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28681 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36241 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30108 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зима 2025/26 буде теплішою за норму, але з різкими стрибками до -18°С – Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Середня температура зимових місяців в Україні очікується на 1,5 – 2 °С вищою за норму. Проте, можливі різкі похолодання до -18°С, особливо в січні та лютому.

Зима 2025/26 буде теплішою за норму, але з різкими стрибками до -18°С – Укргідрометцентр

Середня температура зимових місяців в Україні очікується на 1,5 – 2 °С вищою за норму, проте загальний тренд потепління буде перериватися періодами справжніх арктичних морозів. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, хоча більшість днів матимуть плюсові температури, небезпека полягатиме у різких і нетривалих похолоданнях. Про це пише УНН.

Деталі

Очікується, що протягом зими переважатиме нейтральна фаза Північно-атлантичного коливання (NAO+), що зумовить переміщення теплого і вологого атлантичного повітря в глиб континенту. Це продовжує загальну тенденцію останніх 30 років, коли середня місячна температура січня та лютого підвищилася на 2,0-2,5 °С.

Удари морозу

Західне перенесення повітряних мас може перериватися вторгненнями холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу. Не виключені періоди морозної погоди тривалістю від 3 до 7 днів (з можливістю одного періоду на 10-20 діб).

Мінімальні температури

Під час цих холодних періодів мінімальна температура може опускатися в діапазоні від -5 °С до -18 °С, а в Карпатах та північних регіонах в окремі дні може бути й нижче. Найбільш імовірно це відбудеться в січні та лютому.

Укргідрометцентр попереджає, що протягом холодного періоду погодні умови можуть зазнавати різких змін, супроводжуючись випадінням опадів різної інтенсивності, а також небезпечними та стихійними метеорологічними явищами.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня

Степан Гафтко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Тренд
Укргідрометцентр
Україна