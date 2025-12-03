Зима 2025/26 буде теплішою за норму, але з різкими стрибками до -18°С – Укргідрометцентр

Середня температура зимових місяців в Україні очікується на 1,5 – 2 °С вищою за норму, проте загальний тренд потепління буде перериватися періодами справжніх арктичних морозів. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, хоча більшість днів матимуть плюсові температури, небезпека полягатиме у різких і нетривалих похолоданнях. Про це пише УНН.

Деталі

Очікується, що протягом зими переважатиме нейтральна фаза Північно-атлантичного коливання (NAO+), що зумовить переміщення теплого і вологого атлантичного повітря в глиб континенту. Це продовжує загальну тенденцію останніх 30 років, коли середня місячна температура січня та лютого підвищилася на 2,0-2,5 °С.

Удари морозу

Західне перенесення повітряних мас може перериватися вторгненнями холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу. Не виключені періоди морозної погоди тривалістю від 3 до 7 днів (з можливістю одного періоду на 10-20 діб).

Мінімальні температури

Під час цих холодних періодів мінімальна температура може опускатися в діапазоні від -5 °С до -18 °С, а в Карпатах та північних регіонах в окремі дні може бути й нижче. Найбільш імовірно це відбудеться в січні та лютому.

Укргідрометцентр попереджає, що протягом холодного періоду погодні умови можуть зазнавати різких змін, супроводжуючись випадінням опадів різної інтенсивності, а також небезпечними та стихійними метеорологічними явищами.

