Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр

Средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается на 1,5 – 2 °С выше нормы, однако общий тренд потепления будет прерываться периодами настоящих арктических морозов. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, хотя большинство дней будут иметь плюсовые температуры, опасность будет заключаться в резких и непродолжительных похолоданиях. Об этом пишет УНН.

Детали

Ожидается, что в течение зимы будет преобладать нейтральная фаза Северо-атлантического колебания (NAO+), что обусловит перемещение теплого и влажного атлантического воздуха в глубь континента. Это продолжает общую тенденцию последних 30 лет, когда средняя месячная температура января и февраля повысилась на 2,0-2,5 °С.

Удары мороза

Западный перенос воздушных масс может прерываться вторжениями холодного арктического воздуха с севера и северо-востока. Не исключены периоды морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней (с возможностью одного периода на 10-20 суток).

Минимальные температуры

Во время этих холодных периодов минимальная температура может опускаться в диапазоне от -5 °С до -18 °С, а в Карпатах и северных регионах в отдельные дни может быть и ниже. Наиболее вероятно это произойдет в январе и феврале.

Укргидрометцентр предупреждает, что в течение холодного периода погодные условия могут претерпевать резкие изменения, сопровождаясь выпадением осадков различной интенсивности, а также опасными и стихийными метеорологическими явлениями.

