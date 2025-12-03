Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 2042 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 5594 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 10149 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 11763 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 16959 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 19907 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22599 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28669 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36232 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30099 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 13819 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 7440 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 21837 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 9276 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 14520 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 10149 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 21875 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 44216 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 47391 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 56523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Китай
Индия
Бельгия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 56905 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 59167 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114097 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 87803 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 103540 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Серия Airbus A320
Золото
Дія (сервис)

Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается на 1,5 – 2 °С выше нормы. Однако возможны резкие похолодания до -18°С, особенно в январе и феврале.

Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр

Средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается на 1,5 – 2 °С выше нормы, однако общий тренд потепления будет прерываться периодами настоящих арктических морозов. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, хотя большинство дней будут иметь плюсовые температуры, опасность будет заключаться в резких и непродолжительных похолоданиях. Об этом пишет УНН.

Детали

Ожидается, что в течение зимы будет преобладать нейтральная фаза Северо-атлантического колебания (NAO+), что обусловит перемещение теплого и влажного атлантического воздуха в глубь континента. Это продолжает общую тенденцию последних 30 лет, когда средняя месячная температура января и февраля повысилась на 2,0-2,5 °С.

Удары мороза

Западный перенос воздушных масс может прерываться вторжениями холодного арктического воздуха с севера и северо-востока. Не исключены периоды морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней (с возможностью одного периода на 10-20 суток).

Минимальные температуры

Во время этих холодных периодов минимальная температура может опускаться в диапазоне от -5 °С до -18 °С, а в Карпатах и северных регионах в отдельные дни может быть и ниже. Наиболее вероятно это произойдет в январе и феврале.

Укргидрометцентр предупреждает, что в течение холодного периода погодные условия могут претерпевать резкие изменения, сопровождаясь выпадением осадков различной интенсивности, а также опасными и стихийными метеорологическими явлениями.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря03.12.25, 12:24 • 3426 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Тренд
Укргидрометцентр
Украина