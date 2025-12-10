Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом, на дорогах ожеледиця - Гідрометцентр

У середу, 10 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у південно-східній частині пройде невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов'ї місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-9° тепла; на сході та північному сході країни 0-5° тепла - йдеться у повідомленні.

У Гідрометцентрі також попередили, що 10 грудня в Україну з північного заходу швидко переміщуватиметься атмосферний фронт, який принесе дощі, переважно невеликі.

А на сході та північному сході країни навіть прогнозуємо деякі зміни погоди на зимовий лад: там очікуємо дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледицю. Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою. Температура ще не зазнає значних змін, оскільки лише на сході та північному сході вночі очікуємо невеликі мінуси - уточнили синоптики.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнямии, опадів не очікується. Температура повітря 5-7° тепла.

