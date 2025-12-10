Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом, на дорогах ожеледиця - Гідрометцентр

$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 10809 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 21394 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 23943 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 18663 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 41003 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 33703 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25169 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30356 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39151 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 56403 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Boeing збільшує відрив від Airbus завдяки рекордним замовленням на 777X на тлі проблем конкурента9 грудня, 19:25 • 5094 перегляди
На війні загинув скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня" Валерій Литвин9 грудня, 20:03 • 4644 перегляди
У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник9 грудня, 20:44 • 3138 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим9 грудня, 21:41 • 8346 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 6846 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 41007 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 36263 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39153 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 56405 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 68467 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Барак Обама
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Крим
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 11660 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 29421 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 30282 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 66680 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 72096 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
МіГ-29
Нептун (крилата ракета)

Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом, на дорогах ожеледиця - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 244 перегляди

10 грудня на більшості території України очікується хмарна погода. У південно-східній частині пройде невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом.

Україну накриє хмарна погода з дощами та мокрим снігом, на дорогах ожеледиця - Гідрометцентр

У середу, 10 грудня, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у південно-східній частині пройде невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов'ї місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-9° тепла; на сході та північному сході країни 0-5° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Гідрометцентрі також попередили, що 10 грудня в Україну з північного заходу швидко переміщуватиметься атмосферний фронт, який принесе дощі, переважно невеликі.

А на сході та північному сході країни навіть прогнозуємо деякі зміни погоди на зимовий лад: там очікуємо дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледицю. Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою. Температура ще не зазнає значних змін, оскільки лише на сході та північному сході вночі очікуємо невеликі мінуси 

- уточнили синоптики.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнямии, опадів не очікується. Температура повітря 5-7° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4313 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні