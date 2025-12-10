Украину накроет облачная погода с дождями и мокрым снегом, на дорогах гололедица - Гидрометцентр

В среду, 10 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в юго-восточной части пройдет небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 4-9° тепла; на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также предупредили, что 10 декабря в Украину с северо-запада будет быстро перемещаться атмосферный фронт, который принесет дожди, преимущественно небольшие.

А на востоке и северо-востоке страны даже прогнозируем некоторые изменения погоды на зимний лад: там ожидаем дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедицу. Давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой. Температура еще не претерпит значительных изменений, поскольку только на востоке и северо-востоке ночью ожидаем небольшие минусы - уточнили синоптики.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха 5-7° тепла.

