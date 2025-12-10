$42.070.01
9 декабря, 20:28 • 10587 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 20830 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 32147 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 23485 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 18261 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 40372 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 33372 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 25083 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30292 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 56176 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украину накроет облачная погода с дождями и мокрым снегом, на дорогах гололедица - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 2 просмотра

10 декабря на большей части территории Украины ожидается облачная погода. В юго-восточной части пройдет небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом.

Украину накроет облачная погода с дождями и мокрым снегом, на дорогах гололедица - Гидрометцентр

В среду, 10 декабря, на большей части территории Украины ожидается облачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в юго-восточной части пройдет небольшой дождь, на востоке и северо-востоке страны дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Приазовье местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 4-9° тепла; на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также предупредили, что 10 декабря в Украину с северо-запада будет быстро перемещаться атмосферный фронт, который принесет дожди, преимущественно небольшие.

А на востоке и северо-востоке страны даже прогнозируем некоторые изменения погоды на зимний лад: там ожидаем дождь с мокрым снегом, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедицу. Давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой. Температура еще не претерпит значительных изменений, поскольку только на востоке и северо-востоке ночью ожидаем небольшие минусы 

- уточнили синоптики.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха 5-7° тепла.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря03.12.25, 12:24 • 4313 просмотров

Вадим Хлюдзинский

