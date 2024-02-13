Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

МИД Чехии предлагает больше не выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину. Об этом пишет чешское издание ČTK, пишет УНН.

Детали

Отмечается, нынешний запрет ввели после начала полномасштабной войны в Украине, он действует до 31 марта 2024 года.

Ограничения, действующие в настоящее время, запрещают выдавать визы и виды на жительство белорусам и россиянам, за исключением гуманитарных случаев. Также правительство Чехии разработало и ввело механизм, который блокирует выдачу разрешений гражданам россии и белоруссии с двойным гражданством.

В то же время документ не распространяется на случаи получения краткосрочной визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Евросоюза, которого он сопровождает или к которому едет. Также ограничения не коснутся тех, кто хочет получить вид на жительство, и члены семьи которых имеют соответствующие документы. Ограничения не коснутся и граждан белоруссии, которые хотят получить вид на жительство для обучения в Чехии.

Кроме того, МИД Чехии предлагает исключения для выдачи документов, если пребывание заявителя отвечает интересам государства и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.

Напомним

Запрет на выдачу виз Чехия ввела сразу после начала войны в Украине. В июне 2022 года ограничения продлили до марта 2023 года, а затем еще на год.