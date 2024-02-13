Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве
В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.
Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода
В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк
россия может иметь до 60 крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску с кораблей и баз в Черном море, сообщила спикер украинского военного ведомства.
Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области
Прокуратура начала расследование по факту обстрелов Днепропетровской области российскими войсками. В том числе обстрела Никополя, в результате которого погиб 64-летний мирный житель.
Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая
61-летняя женщина погибла и еще одна 50-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли из артиллерии центральную часть города Волчанск Харьковской области, Украина, попав в местный рынок.
Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине остается низким в зимний период, есть отключения более 350 населенных пунктов.
В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня
За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.
Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 18-летнего киевлянина, который был дистанционно завербован российской разведкой для шпионажа за украинскими самолетами, снимая квартиру вблизи аэродрома.
Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат
В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон".