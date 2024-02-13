Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  155789 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  262982 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  317153 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  262317 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  296176 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  321744 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  253811 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208765 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Новости по теме

Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

Политика •   •  8112 просмотра
Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве

В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.

Война •   •  8529 просмотра
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве

Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода

В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".

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Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода

рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк

россия может иметь до 60 крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску с кораблей и баз в Черном море, сообщила спикер украинского военного ведомства.

Война •   •  12931 просмотра
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк

Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области

Прокуратура начала расследование по факту обстрелов Днепропетровской области российскими войсками. В том числе обстрела Никополя, в результате которого погиб 64-летний мирный житель.

Война •   •  13139 просмотра
Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области

Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая

61-летняя женщина погибла и еще одна 50-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли из артиллерии центральную часть города Волчанск Харьковской области, Украина, попав в местный рынок.

Война •   •  12156 просмотра
Армия рф обстреляла центр Волчанска: попали в рынок, есть погибшая и раненая

Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине остается низким в зимний период, есть отключения более 350 населенных пунктов.

Общество •   •  15681 просмотра
Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго

В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня

За 3 дня украинские врачи провели 8 трансплантаций, в частности сердца, печени и двух почек, спасая нескольких пациентов, которые годами ждали донорские органы.

Здоровье •   •  10418 просмотра
В Украине врачи провели 8 трансплантаций за 3 дня

Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 18-летнего киевлянина, который был дистанционно завербован российской разведкой для шпионажа за украинскими самолетами, снимая квартиру вблизи аэродрома.

Война •   •  14328 просмотра
Шпионил за самолетами и ПВО: на Киевщине задержали 18-летнего российского агента

Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат

В ВС ВСУ говорят, что мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон".

Война •   •  27242 просмотра
Мы дождались официальной экспертизы специалистов КНИИСЭ, которые подтвердили, что рф ударила по Украине ракетой "Циркон" - Игнат