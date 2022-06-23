Чехія до наступного квітня не видаватиме візи для росіян та білорусів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Видача Чехією віз та дозволів на проживання громадянам рф та білорусі зупинена до кінця березня 2023 року, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.
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"Рішення про зупинення видачі віз та дозволів на проживання громадянам росії та білорусі діятиме до кінця березня 2023 року. Уряд Чеської Республіки затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам росії, а пізніше і білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.
Заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами рф і білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто, пояснює МЗС країни.
"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ російської федерації та підтриманим республікою білорусь", – зазначає чеське МЗС. Метою такого заходу є тиск на росію та білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.
Іноземних громадян, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не торкаються. Росіяни та білоруси й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі, обумовленому законом про перебування іноземців на території Чеської Республіки, повідомляє міністерство.
Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, дозволів на тимчасове чи постійне проживання, якщо перебування заявника в Чехії – на користь республіки, що підтверджує міністр закордонних справ.
Доповнення
Сенат Чехії визнав геноцидом злочини рф в Україні.