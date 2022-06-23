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Чехия до следующего апреля не будет выдавать визы для россиян и белорусов

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Выдача Чехией виз и видов на жительство гражданам россии и беларуси остановлена до конца марта 2023 года, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Цитата

"Решение о приостановлении выдачи виз и разрешений на проживание гражданам россии и беларуси будет действовать до конца марта 2023 года. Правительство Чешской Республики утвердило предложение Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Детали

После вторжения в Украину российской армии чешское правительство приняло решение о приостановлении выдачи виз гражданам россии, а позже и беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера.

Заявления на предоставление права пребывания в Чехии, которые будут поданы в дипломатические представительства гражданами россии и беларуси, согласно новому положению закона, будут считаться неприемлемыми. Это значит, что они не будут рассмотрены, объясняет МИД страны.

"Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск российской федерации и поддержанным республикой беларусь", – отмечает чешский МИД. Целью таких мер является давление на россию и беларусь с целью прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

Иностранных граждан, уже имеющих вид на жительство, эти меры не затрагивают. Россияне и белорусы и дальше могут подавать заявления на продление права на жительство, которые будут рассматриваться в стандартном режиме, оговоренном законом о пребывании иностранцев на территории Чешской Республики, сообщает министерство.

Также новое определение не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или другой страны ЕС. Запрет не распространяется на выдачу виз, видов на временное или постоянное жительство, если пребывание заявителя в Чехии – в пользу республики, что подтверждает министр иностранных дел.

Дополнение

Сенат Чехии признал геноцидом преступления рф в Украине.

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