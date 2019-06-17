Владельцев авто, которое сегодня заехало на новый пешеходный мост, установили - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что правонарушителей, которые заехали на недавно построенный пешеходный мост в центре столицы, уже установили. Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья! По дикарям на авто, которые «додумались» заехать на нем на наш пешеходный мост. Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих «любителей прекрасного». Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - сообщил городской голова.
"Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности", - добавил Кличко.
Как сообщал УНН, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло.
Затем, днем 27 мая, на новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли.
После этого, сообщили, что пешеходный мост Киеве укрепят новым слоем бронированного стекла.