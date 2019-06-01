Пішохідний міст Києві зміцнять новим шаром броньованого скла

"Скло на мосту залишиться. Ми знімемо захисну змінну плівку і замість неї, додатково до міцної конструкції скляних елементів, буде ще один шар суперброньованого скла. Воно не повинно дряпатися, але, якщо і з’являтимуться подряпини, їх можна буде полірувати", - повідомив мер Києва Віталій Кличко під час спілкування з відвідувачами нового інфраструктурного об’єкту.



За його словами, деякі технології виготовлення мосту, зокрема зі склом, застосовувались при виробництві вперше в Україні, тож необхідність вдосконалення стала зрозумілою вже на практиці.



Також мер повідомив, що за декілька тижнів обмежувальні паркани знімуть, і всі матимуть доступ до оновлених скляних елементів нового об’єкту.



За словами міського голови, до робіт із оновлення скляних елементів наразі залучені найкращі фахівці, зокрема, й іноземні.

Нагадаємо, на новому пішоходному мосту у Києві усі скляні панелі огородили парканами.