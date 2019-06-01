Пешеходный мост Киеве укрепят новым слоем бронированного стекла

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время общения с посетителями нового инфраструктурного объекта.



По его словам, некоторые технологии изготовления моста, в частности со стеклом, применялись при производстве впервые в Украине, поэтому необходимость совершенствования стала понятной уже на практике.



Также мэр сообщил, что за несколько недель ограничительные заборы снимут, и все будут иметь доступ к обновленным стеклянным элементам нового объекта.



По словам городского головы, к работам по обновлению стеклянных элементов пока привлечены лучшие специалисты, в том числе и иностранные.

Напомним, в новом пешеходном мосту в Киеве все стеклянные панели огородили заборами.