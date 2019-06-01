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Пешеходный мост Киеве укрепят новым слоем бронированного стекла

Пешеходный мост Киеве укрепят новым слоем бронированного стекла

Киев  •  УНН

 • 16998 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Новый пешеходный мост в Киеве укрепят еще одним слоем суперброньованого стекла. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время общения с посетителями нового инфраструктурного объекта.

По его словам, некоторые технологии изготовления моста, в частности со стеклом, применялись при производстве впервые в Украине, поэтому необходимость совершенствования стала понятной уже на практике.

Также мэр сообщил, что за несколько недель ограничительные заборы снимут, и все будут иметь доступ к обновленным стеклянным элементам нового объекта.

По словам городского головы, к работам по обновлению стеклянных элементов пока привлечены лучшие специалисты, в том числе и иностранные.
Напомним, в новом пешеходном мосту в Киеве все стеклянные панели огородили заборами.

Украинские Национальные Новости

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