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На "мосту Кличка" скляні панелі огородили парканом

На "мосту Кличка" скляні панелі огородили парканом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. На новому пішоходному мосту у Києві усі скляні панелі огородили парканами. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.

Відтак, усе скло, що вмонтоване у пішохідне покриття, відмежували червоно-білими огорожами. Журналіст відзначив велику кількість вологи, що зібралася між захисними та основними скляними панелями.

Наразі невідомо на який проміжок часу встановлено огорожі.

Нагадаємо, вчора на нещодавно відкритому пішохідному мосту почали замінювати скляні елементи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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