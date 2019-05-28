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На "мосту Кличка" другий день поспіль міняють скло

На "мосту Кличка" другий день поспіль міняють скло

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На новому пішоходному мосту міняють скло. Наразі замінено 3 скляних панелі. Про це інформує кореспондент УНН з місця подій.

Сьогодні планується заміна щонайменше п'яти скляних елементів. У ремонтних роботах беруть участь 10 працівників обслуговуючої фірми. Вони замінюють захисні панелі та прибирають конденсат, що накопичився між основним та захисним склом.

Як повідомляв УНН, вчора пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською Гіркою, відновили.

Через тріснуте скло на новому пішохідному мосту в Києві відкрили провадження.

Нагадаємо, 26 травня, в День Києва, на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом вперше тріснуло скло.

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