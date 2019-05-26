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На новому пішохідному мосту у столиці тріснуло скло

На новому пішохідному мосту у столиці тріснуло скло

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. На новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Про це повідомляє повідомляє кореспондент УНН з місця події. 

Вчора ввечері, 26 травня у суботу, у Києві відкрили новий пішохідний міст над Володимирським узвозом, який з’єднав Хрещатий парк і Володимирську гірку.

Однак вже сьогодні, на другий день після відкриття, на мосту тріснуло скло.

Наразі невідомо, звідки виникло пошкодження. Комунальники припускають, що технічні роботи відновлення поверхні можуть зайняти до кількох днів.

Наразі на місці працюють правоохоронці та комунальники.

Нагадаємо, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст.

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