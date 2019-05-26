На новом пешеходном мосту в столице треснуло стекло
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. На новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Вчера вечером, 26 мая в субботу, в Киеве открыли новый пешеходный мост над Владимирским спуском, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку.
Однако уже сегодня, на второй день после открытия, на мосту треснуло стекло.
Пока неизвестно, откуда возникло повреждение. Коммунальщики предполагают, что технические работы по восстановлению поверхности могут занять до нескольких дней.
Сейчас на месте работают правоохранители и коммунальщики.
Напомним, в подарок к Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.