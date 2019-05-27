Скло на новому пішохідному мосту у Києві відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською Гіркою, відновили. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Друзі, як і обіцяв, ми відновили захисну скло-плівку, що пошкодили вандали на елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту, що з’єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно у пішохідний міст стріляли.
Згодом, 27 травня, на новому пішохідному мосту знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині.
Як повідомляв УНН, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо пошкодження скляної поверхні на новому пішохідному мосту в Києві.
Також нагадаємо, новий пішохідний міст кияни отримали у подарунок до Дня міста.