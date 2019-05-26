У Києві обмежили рух по скляному мосту через пошкодження, працює поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Поліція Києва встановлює обставини пошкодження скла пішохідного мосту, який напередодні подарували киянам на День міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Повідомляється, що на місці події працювали працівники Печерського управління поліції, нині огляд проводить слідчо-оперативна група ГУ НП у місті Києві із залученням криміналістів.
Обставини пошкодження скла встановлюються.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.
Після ретельного огляду події буде надана правова кваліфікація.
На час роботи експертів тимчасово обмежено рух на цій ділянці мосту.
Просимо з розумінням поставитися до таких заходів.
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Як повідомляв УНН, на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло.
Нагадаємо, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст.