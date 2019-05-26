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В Киеве ограничили движение по стеклянному мосту из-за повреждения, работает полиция

В Киеве ограничили движение по стеклянному мосту из-за повреждения, работает полиция

Киев  •  УНН

 • 15159 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Полиция Киева устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста, который накануне подарили киевлянам на День города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Сообщается, что на месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа ГУ НП в Киеве с привлечением криминалистов.

Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

После тщательного осмотра происшествия будет дана правовая квалификация.

На время работы экспертов временно ограничено движение на этом участке моста.

Просим с пониманием отнестись к таким мерам.

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Как сообщал УНН, на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло.

Напомним, в подарок к Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.

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