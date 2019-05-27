Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской Горкой, возобновили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли.
Впоследствии, 27 мая, на новом пешеходном мосту снова треснуло защитное стекло на обзорной части.
Как сообщал УНН, что полиция открыла уголовное производство относительно повреждения стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту в Киеве.
Также напомним, новый пешеходный мост киевляне получили в подарок к Дню города.