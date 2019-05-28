На "мосту Кличко" второй день подряд меняют стекло
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На новом пешеходном мосту меняют стекло. Сейчас заменено 3 стеклянных панели. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Сегодня планируется замена как минимум пяти стеклянных элементов. В ремонтных работах принимают участие 10 работников обслуживающей фирмы. Они заменяют защитные панели и убирают конденсат, накопившийся между основным и защитным стеклом.
Как сообщал УНН, вчера поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской Горкой, восстановили.
Из-за треснувшего стекла на новом пешеходном мосту в Киеве открыли производство.
Напомним, 26 мая, в День Киева, на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском впервые треснуло стекло.