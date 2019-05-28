На "мосту Кличко" второй день подряд меняют стекло

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 16490 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 39159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 58250 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 73756 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119430 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137200 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144534 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130080 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На "мосту Кличко" второй день подряд меняют стекло

На "мосту Кличко" второй день подряд меняют стекло

Киев  •  УНН

 • 16549 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. На новом пешеходном мосту меняют стекло. Сейчас заменено 3 стеклянных панели. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Сегодня планируется замена как минимум пяти стеклянных элементов. В ремонтных работах принимают участие 10 работников обслуживающей фирмы. Они заменяют защитные панели и убирают конденсат, накопившийся между основным и защитным стеклом.

Как сообщал УНН, вчера поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской Горкой, восстановили.

Из-за треснувшего стекла на новом пешеходном мосту в Киеве открыли производство.

Напомним, 26 мая, в День Киева, на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском впервые треснуло стекло.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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