На "мосту Кличко" стеклянные панели обнесли забором
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На новом пешеходном мосту в Киеве все стеклянные панели обнесли забором. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Следовательно, все стекло, вмонтированное в пешеходное покрытие, отделили красно-белыми ограждениями. Журналист отметил большое количество влаги, скопившейся между защитными и основными стеклянными панелями.
Пока неизвестно на какой промежуток времени установлено ограждения.
Напомним, вчера на недавно открытом пешеходном мосту начали заменять стеклянные элементы.