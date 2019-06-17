Власників авто, яке сьогодні заїхало на новий пішохідний міст, встановлено - Кличко

КИЇВ. 17 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що правопорушники, які заїхали на нещодавно побудований пішохідний міст у центрі столиці, вже встановлені. Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.