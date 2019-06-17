Власників авто, яке сьогодні заїхало на новий пішохідний міст, встановлено - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що правопорушники, які заїхали на нещодавно побудований пішохідний міст у центрі столиці, вже встановлені. Про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Друзі! Щодо дикунів на авто, які „додумалися“ заїхати на ньому на наш пішохідний міст. Дякую всім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих „любителів прекрасного“. Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також — де знаходиться автомобіль”, — повідомив міський голова.
“Наразі патрульні встановлюють усіх осіб, які могли бути очевидцями правопорушення, та просять звернутись на службу 102, аби допомогти своїми поясненнями притягнути порушника до відповідальності”, — додав Кличко.
Як повідомляв УНН, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло.
Потім, вдень 27 травня, на новому пішохідному мосту Києва тріснуло ще одне скло.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли.
Після цього, повідомили, що пішохідний міст Києві зміцнять новим шаром броньованого скла.