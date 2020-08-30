Владельцы "Манчестер Сити" готовы предложить Месси рекордные 500 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Компания City Football Group, которая владеет "Манчестер Сити", готова предложить форварду "Барселоны" Лионелю Месси 500 млн евро в качестве зарплаты за вычетом налогов. Об этом сообщают испанское издание Sport.es и известный инсайдер и журналист beIN Sports Танкреди Палмер, передает УНН.
Оба источника отмечают, что эта сумма City Football Group готова выплатить аргентинцу течение пяти лет.
Sport.es пишет, что Месси получит бонус в размере 250 млн евро после трех проведенных лет в “Манчестер Сити”. Затем он должен будет перейти в американский клуб “Нью-Йорк Сити”, где сыграет еще два года по контракту и заработает оставшуюся сумму. Этот клуб также принадлежит компании City Football Group.
Если этот переход состоится, Месси станет первым футболистом в истории, который получит такой большой контракт.
Ранее в воскресенье Месси не приехал на медобследование команды, которое является этапом подготовки к сезону. До этого аргентинец сообщил клубу о желании его покинуть. Однако “Барселона” не хочет расставаться с игроком бесплатно. Сообщалось, что клуб готов продать форварда за 280 млн евро.
Месси выступает за “Барселону” на протяжении всей карьеры. На его счету все бомбардирские рекорды в истории клуба. Всего нападающий провел за каталонский суперклуб 731 матч, в которых забил 634 гола и отдал 285 результативных передач.