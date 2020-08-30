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Владельцы "Манчестер Сити" готовы предложить Месси рекордные 500 млн евро

Киев • УНН

 • 16497 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Компания City Football Group, которая владеет "Манчестер Сити", готова предложить форварду "Барселоны" Лионелю Месси 500 млн евро в качестве зарплаты за вычетом налогов. Об этом сообщают испанское издание Sport.es и известный инсайдер и журналист beIN Sports Танкреди Палмер, передает УНН.

Владельцы "Манчестер Сити" готовы предложить Месси рекордные 500 млн евро

Оба источника отмечают, что эта сумма City Football Group готова выплатить аргентинцу течение пяти лет.

Sport.es пишет, что Месси получит бонус в размере 250 млн евро после трех проведенных лет в “Манчестер Сити”. Затем он должен будет перейти в американский клуб “Нью-Йорк Сити”, где сыграет еще два года по контракту и заработает оставшуюся сумму. Этот клуб также принадлежит компании City Football Group.

Если этот переход состоится, Месси станет первым футболистом в истории, который получит такой большой контракт.

Ранее в воскресенье Месси не приехал на медобследование команды, которое является этапом подготовки к сезону. До этого аргентинец сообщил клубу о желании его покинуть. Однако “Барселона” не хочет расставаться с игроком бесплатно. Сообщалось, что клуб готов продать форварда за 280 млн евро.

Месси выступает за “Барселону” на протяжении всей карьеры. На его счету все бомбардирские рекорды в истории клуба. Всего нападающий провел за каталонский суперклуб 731 матч, в которых забил 634 гола и отдал 285 результативных передач.

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