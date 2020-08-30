Два українці увійшли до числа найбільш відданих футболістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Два українських футболісти потрапили до рейтингу топ-30 найвідданіших футболістів світу, яке склало видання "Тransfermarkt", передає УНН.
На 13-й рядок списку потрапив гравець “Шахтаря” Андрій Пятов, який відіграв 462 матчі за донеччан. Він захищає кольори “гірників” протягом 13 років та майже 8 місяців.
На 17-му місці опинився захисник “Ворскли” Володимир Чеснаков. Він перебуває в клубі 13 років та майже 2 місяці. Є рекордсменом за кількістю проведених матчів за клуб.
Лідером списку став російський голкіпер “ЦСКА” Ігор Акінфєєв (17 років і 7 місяців виступів за клуб підряд). На другому місці — Ліонель Мессі, який виступає за “Барселону” 16 років та 7 місяців. Замкнув трійку лідерів партнер українця Андрія Ярмоленка по англійському “Вест Хему” Марк Нобл (16 років та 7 місяців).
Нагадаємо, що кілька легіонерів “Динамо” перейшли до “Олімпіку”.