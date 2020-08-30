Два украинца вошли в число самых преданных футболистов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Два украинских футболисты попали в рейтинг топ-30 самых преданных футболистов мира, который составил издание "Тransfermarkt", передает УНН.
На 13-ю строчку списка попал игрок “Шахтера” Андрей Пятов, сыгравший 462 матча за дончан. Он защищает цвета “горняков” в течение 13 лет и почти 8 месяцев.
На 17-м месте оказался защитник “Ворсклы” Владимир Чеснаков. Он находится в клубе 13 лет и почти 2 месяца. Является рекордсменом по количеству проведенных матчей за клуб.
Лидером списка стал российский голкипер “ЦСКА” Игорь Акинфеев (17 лет и 7 месяцев выступлений за клуб подряд). На втором месте — Лионель Месси, выступающий за “Барселону” 16 лет и 7 месяцев. Замкнул тройку лидеров партнер украинца Андрея Ярмоленко по английскому “Вест Хэму” Марк Нобл (16 лет и 7 месяцев).
Напомним, что несколько легионеров “Динамо” перешли в “Олимпик”.