"Олімпік" орендував двох легіонерів київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Донецький "Олімпік" посилив лінію атаки двома гравцями київського "Динамо". Про це інформує прес-служба донеччан, передає УНН.
Нігерійський півзахисник Беніто і бельгійський форвард Каргбо поповнили ряди "Олімпіка" на правах оренди. Угоди з футболістами розраховані до кінця сезону.
Вони вже приєдналися до команди Климовського і сьогодні візьмуть участь у контрольному поєдинку проти "Колоса".
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Каргбо-молодший регулярно отримує виклики до юнацьких збірних Бельгії. В даний момент є гравцем національної команди U-19, за яку зіграв вже 7 матчів і забив 1 гол. Беніто був заграний за олімпійську збірну Нігерії U-23, взявши участь в Кубку Африки-2019 відповідної вікової категорії.
Примітно, що Каргбо і Беніто приєдналися до "Динамо" на початку нинішнього року. Бельгієць зіграв в трьох матчах за киян, нігерієць - в одному. Результативними діями не відрізнялися.