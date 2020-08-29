"Олимпик" арендовал двух легионеров киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Донецкий "Олимпик" усилил линию атаки двумя игроками киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба дончан, передает УНН.
Нигерийский полузащитник Бенито и бельгийский форвард Каргбо пополнили ряды "Олимпика" на правах аренды. Соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона.
Они уже присоединились к команде Климовского и сегодня примут участие в контрольном поединке против "Колоса".
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Каргбо-младший регулярно получает вызовы в юношеские сборные Бельгии. В данный момент является игроком национальной команды U-19, за которую сыграл уже 7 матчей и забил 1 гол. Бенито был заигран за олимпийскую сборную Нигерии U-23, приняв участие в Кубке Африки-2019 соответствующей возрастной категории.
Примечательно, что Каргбо и Бенито присоединились к "Динамо" в начале нынешнего года. Бельгиец сыграл в трех матчах за киевлян нигериец - в одном. Результативными действиями не отличались.