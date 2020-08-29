Футболіст з досвідом гри в чемпіонаті "ЛНР" перейшов в український клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У житомирському ФК "Полісся" відбулося підписання гравця з досвідом гри в чемпіонаті так званої "ЛНР" через що розгорівся скандал, повідомляє УНН з посиланням на сторінку ультрас клубу "White ZT Family" у Facebook.
Новачком житомирського "Полісся" став півзахисник Олексій Лобов. Ультрас "Полісся" одразу жорстко розкритикували підписання. Вони назвали підписання Лобова "плювком в обличчя".
"Це в ті часи, коли українці, зі зброєю в руках, захищають свою країну від сепаратистів та расєянської мерзоти. А зараз він в Україні. Зараз він (Лобов – ред.) в нашому місті! Житомир - це місто української військової слави! А такий футболіст - плювок в обличчя житомирянам!", - сказано у повідомленні ультрас.
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Фанатське угрупування "Полісся" вже звернулося до керівництва команди та тренерського штабу із обуренням.
Відзначимо, Лобов змінив чотири клуби у період 2013-2016 років, які виступають в чемпіонаті невизнаної республіки ("Гірняк" Ровеньки, "Шахтар" Червоний Луч, "ЦСКА", "Далевець"). Пізніше він переїхав до Краматорська і з 2017-го року грав у місцевому "Авангарді".
Також додамо, у сезоні "Полісся" підвищилося у класі до Першої ліги України.