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Футболист с опытом игры в чемпионате "ЛНР" перешел в украинский клуб

Киев • УНН

 • 11785 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В житомирском ФК "Полесье" состоялось подписание игрока с опытом игры в чемпионате так называемой "ЛНР" из-за чего разгорелся скандал, сообщает УНН со ссылкой на страницу ультрас клуба "White ZT Family" в Facebook.

Футболист с опытом игры в чемпионате "ЛНР" перешел в украинский клуб

Новичком житомирского “Полесья” стал полузащитник Алексей Лобов. Ультрас “Полесья” сразу жестко раскритиковали подписания. Они назвали подписание Лобова “плевком в лицо”.

“Это в те времена, когда украинцы, с оружием в руках защищают свою страну от сепаратистов и расеянской мрази. А сейчас он в Украине. Сейчас он (Лобов — ред.) в нашем городе! Житомир — это город украинской военной славы. А такой футболист — плевок в лицо житомирянам!” — сказано в сообщении ультрас.

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Фанатские группировки “Полесья” уже обратились к руководству команды и тренерскому штабу с возмущением.

Отметим, Лобов сменил четыре клуба в период 2013-2016 годов, которые выступают в чемпионате непризнанной республики ( “Горняк” Ровеньки, “Шахтер” Красный Луч, “ЦСКА”, “Далевец”). Позже он переехал в Краматорск и с 2017-го года играл в местном “Авангарде”.

Также добавим, в сезоне “Полесье” повысилось в классе до Первой лиги Украины.

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