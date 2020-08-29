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Три клуби подолали стартовий раунд Кубку України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В рамках другого змагального дня Кубку України з футболу відбулися кілька протистоянь, передає УНН з посиланням на сайти команд.

Три клуби подолали стартовий раунд Кубку України з футболу

ФК “Нива” Тернопіль у першому попередньому етапі Кубка України обіграв на виїзді галицькі “Карпати” 1:2.

Перемогу тернополянам принесли центральні оборонці. Під завісу тайму тернополяни таки домоглися свого. Скакун подав з кутового, а Вадим Хохлов ударом головою не залишив шансів кіперу.

Після перерви Механів загубив ворота, а капітан господарів Поручинський відправив м’яч у сітку за неймовірної траєкторії. Проте радість галичан від першого голу на профі-рівні була нетривалою. Після стандарту найспритнішим у штрафній площі виявився Демчук, який з близької відстані розстріляв ворота.

Кінцівка матчу була нервовою. Проте “жовто-зелені” зуміли зберегти перевагу у один гол та крокують до наступної стадії турніру — 2:1.

В іншій зустрічі житомирське “Полісся” завдяки голу Даудова обіграло “Чайку” — 1:0.

Нагадаємо, раніше стартовий бар’єр успішно подолав відроджений ФК “Кривбас”.

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