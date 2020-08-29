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Три клуба преодолели стартовый раунд Кубка Украины по футболу

Киев • УНН

 • 12436 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В рамках второго соревновательного дня Кубка Украины по футболу состоялись несколько противостояний, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Три клуба преодолели стартовый раунд Кубка Украины по футболу

ФК “Нива” Тернополь в первом предварительном этапе Кубка Украины обыграл на выезде галицкие “Карпаты” 1:2.

Победу тернополянам принесли центральные защитники. Под занавес тайма Тернополя таки добились своего. Скакун подал с углового, а Вадим Хохлов ударом головой не оставил шансов киперу.

После перерыва меха потерял ворота, а капитан хозяев Поручинский отправил мяч в сетку с невероятной траектории. Однако радость галичан от первого гола на профи-уровне была непродолжительной. После стандарта расторопным в штрафной площади оказался Демчук, который с близкого расстояния расстрелял ворота.

Концовка матча была нервной. Однако “желто-зеленые” сумели сохранить преимущество в один гол и шагают в следующую стадию турнира — 2:1.

В другой встрече житомирское “Полесье” благодаря голу Даудова обыграло “Чайку” — 1:0.

Напомним, ранее стартовый барьер успешно преодолел возрожден ФК “Кривбасс”.

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