Три клуба преодолели стартовый раунд Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В рамках второго соревновательного дня Кубка Украины по футболу состоялись несколько противостояний, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
ФК “Нива” Тернополь в первом предварительном этапе Кубка Украины обыграл на выезде галицкие “Карпаты” 1:2.
Победу тернополянам принесли центральные защитники. Под занавес тайма Тернополя таки добились своего. Скакун подал с углового, а Вадим Хохлов ударом головой не оставил шансов киперу.
После перерыва меха потерял ворота, а капитан хозяев Поручинский отправил мяч в сетку с невероятной траектории. Однако радость галичан от первого гола на профи-уровне была непродолжительной. После стандарта расторопным в штрафной площади оказался Демчук, который с близкого расстояния расстрелял ворота.
Концовка матча была нервной. Однако “желто-зеленые” сумели сохранить преимущество в один гол и шагают в следующую стадию турнира — 2:1.
В другой встрече житомирское “Полесье” благодаря голу Даудова обыграло “Чайку” — 1:0.
Напомним, ранее стартовый барьер успешно преодолел возрожден ФК “Кривбасс”.