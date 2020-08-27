Відроджений "Кривбас" здобув свою дебютну перемогу перед глядачами-президентами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У матчі першого попереднього етапу Кубка України зустрічалися криворізький "Кривбас" та "Черкащина". Гра завершила перемогою відродженого Кривбасу - 4:2, передає УНН із посиланням на огляд матчу.
Так, "Кривбас" у своєму першому поєдинку здобув впевнену перемогу. За нею спостерігав президент України Володимир Зеленський, який завдав першого удару по м'ячу в грі. Разом із Зеленським спостерігав за стартом нового кубкового розіграшу й президент УАФ Андрій Павелко.
Вже у першому таймі криворізький колектив відзначився двома забитими м'ячами. Забивали Берко та Пятов. У другому таймі забив ще й Коцюмака, який перекинув голкіпера. На 62-й хвилині гості скоротили відставання у рахунку, м'яч у свій актив записав Ігор Нечай. В останні 20-ть хвилин матчу забивали Пятов та Тарануха.
Кубок України. Перший раунд "Кривбас" - "Черкащина" - 4:2
Голи: Берко (13), Пятов (24, 71), Коцюмака (54) - Георгієв (62), Тищенко (85).
Вилучення: Попчук (88, друге попередження).
"Кривбас": Злотар - Сокол (Попчук, 80), Заїменко, Голуб, Коцюмака, Рябов, Григорик, Пятов (Яровий, 80), Берко (Кателін, 73), Горварт (Бука, 66), Маліновський (Гвоздевич, 66).
"Черкащина": Старченко - Погранічний (Нестеренко, 67), Скляренко, Дмитренко, Олійник, Морозенко, Долгий (Діонг, 34), Малєй (Тищенко, 33), Нечай (Захаревич, 46), Георгієв, Тарануха.
Як писав УНН, ФК “Кривбас” відроджено на базі клубу “Гірник”, що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.
За дорученням Президента України, над відродженням криворізької команди працювали в УАФ спільно із депутатами від слуги народу, зокрема, Юрієм Корявченковим.
Вітаючи команду з оновленням президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що “невдовзі клуб складе серйозну конкуренцію футбольній еліті країни”.