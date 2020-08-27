Возрожденный "Кривбасс" одержал свою дебютную победу перед зрителями-президентами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В матче первого предварительного этапа Кубка Украины встречались криворожский "Кривбасс" и "Черкащина". Игра завершилась победой возрожденного Кривбасса - 4:2, передает УНН со ссылкой на обзор матча.
Так, "Кривбасс" в своем первом поединке одержал уверенную победу. За ней наблюдал президент Украины Владимир Зеленский, который нанес первый удар по мячу в игре. Вместе с Зеленским наблюдал за стартом нового кубкового розыгрыша и президент УАФ Андрей Павелко.
Уже в первом тайме криворожский коллектив отметился двумя забитыми мячами. Забивали Берко и Пятов. Во втором тайме забил еще и Коцюмака, который перебросил голкипера. На 62-й минуте гости сократили отставание в счете, мяч в свой актив записал Игорь Нечай. В последние 20-ть минут матча забивали Пятов и Тарануха.
Кубок Украины. Первый раунд "Кривбасс" - "Черкащина" - 4:2
Голы: Берко (13), Пятов (24, 71), Коцюмака (54) - Георгиев (62), Тищенко (85).
Удаление: Попчук (88, второе предупреждение).
"Кривбасс": Злотар - Сокол (Попчук, 80), Заименко, Голуб, Коцюмака, Рябов, Григорик, Пятов (Яровой, 80), Берко (Кателин, 73), Горварт (Бука, 66), Малиновский (Гвоздевич, 66).
"Черкасская": Старченко - Пограничный (Нестеренко, 67), Скляренко, Дмитренко, Олейник, Морозенко, Долгий (Дионг, 34), Малей (Тищенко, 33), Нечай (Захаревич, 46), Георгиев, Тарануха.
Как писал УНН, ФК "Кривбасс" возрожден на базе клуба "Горняк", который играет во второй лиге чемпионата Украины. Презентовали восстановленный клуб 20 августа.
По поручению Президента Украины, над возрождением криворожской команды работали в УАФ совместно с депутатами от слуги народа, в частности, Юрием Корявченковым.
Приветствуя команду с обновлением президент УАФ Андрей Павелко отметил, что "вскоре клуб составит серьезную конкуренцию футбольной элите страны".