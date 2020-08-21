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Відродження ФК "Кривбас": Павелко привітав клуб та вболівальників

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Учора, 20 серпня, у Кривому Розі відбулася презентація оновленого футбольного клубу "Кривбас". З цією подією вболівальників клубу привітав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.

Відродження ФК "Кривбас": Павелко привітав клуб та вболівальників

"Щиро вітаю славний Кривий Ріг, всіх шанувальників футболу цього прекрасного міста, футболістів, тренерів і команду з довгоочікуваною презентацією відродженого ФК "Кривбас".

Радію за всю футбольну громаду міста, яка доклала неймовірних зусиль і за підтримки команди Президента України зуміла відродити улюблений клуб", - пише Павелко.

Відродження "Кривбасу" є надзвичайно важливою і радісною новиною як для жителів міста, так і для всього українського футболу, додає президент УАФ.

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"І це закономірний результат нашої спільної роботи. Незважаючи на війну й економічні труднощі, кількість клубів УПЛ збільшиться в новому сезоні до 14 команд. Ще через рік в УПЛ планується збільшення кількості учасників до 16 команд, а це означає, що конкуренція і рівень чемпіонату України лише зростатиме", - написав Павелко.

Президент УАФ переконаний, що невдовзі клуб складе серйозну конкуренцію футбольній еліті країни.

"Бажаю клубу заповнених трибун вболівальників, нових яскравих перемог і високих досягнень", - резюмував він.

Як писав УНН, раніше про відродження ФК "Кривбас" заявив президент Володимир Зеленський. Потім питанням повернення клубу у футбольне життя країни займалися окремі депутати, зокрема, Юрій Корявченков та УАФ. 

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