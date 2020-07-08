Ремонт стадіону "Металург" і відродження ФК "Кривбас": депутати з президентом УАФ відвідали губернатора
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Дніпрі 7 липня відбулася зустріч народних депутатів з Кривого Рогу від "Слуги народу", президента Української асоціації футболу Андрія Павелка і губернатора Дніпропетровської області Олександра Бондаренка. Чиновники і народні обранці обговорювали два важливих питання щодо Кривого Рогу: повну реконструкцію стадіону "Металург" і відродження ФК "Кривбас". Про це повідомляється на сторінці губернатора в Facebook, передає УНН.
Так, Юрій Корявченков, Олена Криворучкіна і Володимир Захарченко розповіли губернатору про плачевний стан стадіону "Металург". Кілька днів тому нардепи і президент УАФ самі побували на арені і переконалися у всій серйозності проблеми.
Ремонтувати і оновлювати необхідно практично все.
Важливим фактом для реконструкції стадіону назвали і відродження ФК "Кривбас". Команду, яка збанкрутувала в 2013 році, доручив відновити Президент Володимир Зеленський.
"Реконструкцію стадіону плануємо реалізувати як приклад державно-приватного партнерства. До кінця серпня отримаємо готовий проект реконструкції. Після цього почнемо пошук приватного інвестора і залучення державного і місцевого фінансування", - відзначили в пресслужбі голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.
За підсумками зустрічі Юрій Корявченков написав на своїй сторінці в Facebook наступне: "Якщо робити реконструкцію, то вже на совість".
Нагадаємо, у межах програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ і будує ще 100 нових футбольних полів.