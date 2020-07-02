В рамках программы Президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В рамках совместного проекта Президента и правительства продолжается строительство футбольных полей, передает УНН со ссылкой на портал КМУ.
Речь о национальном проекте "Большая стройка", который стартовал четыре месяца назад, 2 марта.
Во время реализации программы продолжается строительство более 100 школ, 100 садов и 100 стадионов одновременно. Правительство анонсирует завершение строительства объектов спортивной инфраструктуры и образовательных учреждений до конца текущего года.
Кроме того, в рамках проекта хотят построить еще 200 новых приемных отделений больниц и 4 тыс. км дорог.
Отметим, что проект воплощается в жизнь за счет средств государственного бюджета, Государственного фонда регионального развития, а также местных бюджетов.
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Добавим, что глобальный проект развития и восстановления спортивной инфраструктуры стартовал по инициативе УАФ в 2017 году. Тогда финансирование строительства футбольных мини-полей и стадионов осуществлялось в соотношении 50:50 из государственного и местных бюджетов.
В течение 2017-2018 гг по указанной программе в разных регионах Украины было построено около 600 миниплощадок для игры в футбол.
Так, в Винницкой области построили 23 таких объекта, в Волынской - 11, в Ивано-Франковской - 21, в Киевской - 32, во Львовской - 51 и т.д.
Напомним, в Украинской ассоциации футбола всячески способствуют развитию спортивной инфраструктуры. Там, ранее сообщалось, что к 2020 году в Украине планируют построить 50 полноценных футбольных полей. И сегодня все они - уже построены и вводятся в эксплуатацию.
Кроме того, к 2020 году УАФ (с 2015 года) планировала появление в стране 2,5 тыс. футбольных мини-полей. Из них 2000 таких объектов - тоже уже построены.
Как писал УНН, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, с УАФ сейчас идут переговоры о возрождении футбольного клуба "Кривбасс".