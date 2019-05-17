Футбольні поля і стадіони в Україні будуються із випередженням дедлайнів - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Федерація Футболу України виконує поставлені перед собою цілі щодо розвитку футбольної інфраструктури та дитячого футболу із випередженням запланованих строків. Про це в ході XXII Конгресу ФФУ, що проходить сьогодні у Запоріжжі, заявив президент Федерації Андрій Павелко, передає кореспондент УНН.
Він уточнив, що ФФУ до 2020 року планувала появу в Україні 50 повноцінних футбольних полів. Проте всі вони збудовані вже.
"І до кінця поточного року ці поля будуть введені в експлуатацію", - підкреслив Павелко.
Федерація також планувала до 2020 року передати дитячим футбольним командам у різних регіонах України 100 тис. м'ячів.
" А видали вже 104 тис.", - сказав президент ФФУ.
Крім того, до 2020 року ФФУ планувала збудувати 2,5 тис. футбольних міні-полів. Станом на сьогодні збудовано вже 2000.
"Наші плани дуже скептично нашими опонентами обговорювалися. Проте, заявлена мета у 2,5 тис. майданчиків наступного року може бути не тільки досягнута, але й перевиконана", - сказав Павелко.