Футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Федерация футбола Украины выполняет поставленные перед собой цели по развитию футбольной инфраструктуры и детского футбола с опережением запланированных сроков. Об этом в ходе XXII Конгресса ФФУ, который проходит сегодня в Запорожье, заявил президент Федерации Андрей Павелко, передает корреспондент УНН.
Он уточнил, что ФФУ до 2020 года планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.
"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.
Федерация также планировала к 2020 году передать детским футбольным командам в разных регионах Украины 100 тыс. мячей.
"А выдали уже 104 тыс.", - сказал президент ФФУ.
Кроме того, к 2020 году ФФУ планировала построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. На сегодня построено уже 2000.
"Наши планы очень скептически нашими оппонентами обсуждались. Однако, заявленная цель в 2,5 тыс. площадок в следующем году может быть не только достигнута, но и перевыполнена", - сказал Павелко.