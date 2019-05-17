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Футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов - Павелко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Федерация футбола Украины выполняет поставленные перед собой цели по развитию футбольной инфраструктуры и детского футбола с опережением запланированных сроков. Об этом в ходе XXII Конгресса ФФУ, который проходит сегодня в Запорожье, заявил президент Федерации Андрей Павелко, передает корреспондент УНН.

Он уточнил, что ФФУ до 2020 года планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.

"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.

Федерация также планировала к 2020 году передать детским футбольным командам в разных регионах Украины 100 тыс. мячей.

"А выдали уже 104 тыс.", - сказал президент ФФУ.

Кроме того, к 2020 году ФФУ планировала построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. На сегодня построено уже 2000.

"Наши планы очень скептически нашими оппонентами обсуждались. Однако, заявленная цель в 2,5 тыс. площадок в следующем году может быть не только достигнута, но и перевыполнена", - сказал Павелко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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