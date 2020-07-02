У рамках програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ та будує ще 100 нових футбольних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У рамках спільного проекту Президента та уряду триває будівництво футбольних полів, передає УНН з посиланням на портал КМУ.
Мова про національний проект "Велике будівництво", який стартував чотири місяці тому, 2 березня.
Під час реалізації програми триває будівництво понад 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів одночасно. Уряд анонсує завершення будівництва об'єктів спортивної інфраструктури та освітніх закладів до кінця поточного року.
Крім того, в рамках проекту хочуть збудувати ще 200 нових приймальних відділень лікарень і 4 тис. км доріг.
Зауважимо, що проект втілюється в життя за рахунок коштів державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, а також місцевих бюджетів.
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Додамо, що глобальний проект розвитку і відновлення спортивної інфраструктури стартував з ініціативи УАФ у 2017 році. Тоді фінансування будівництва футбольних міні-полів і стадіонів здійснювалося у співвідношенні 50:50 з державного та місцевих бюджетів.
Протягом 2017-2018 рр за вказаною програмою у різних регіонах України було збудовано близько 600 мінімайданчиків для гри у футбол.
Так, у Вінницькій області збудували 23 таких об'єктів, у Волинській 11, в Івано-Франківській - 21, у Київській - 32, у Львівській - 51 тощо.
Нагадаємо, в Українській асоціації футболу всіляко сприяють розвитку спортивної інфраструктури. Там, раніше повідомляли, що до 2020 року в Україні планують побудувати 50 повноцінних футбольних полів. І сьогодні всі вони - вже збудовані та вводяться в експлуатацію.
Крім того, до 2020 року УАФ (з 2015 року) планувала появу в країні 2,5 тис. футбольних міні-полів. З них, 2000 таких об'єктів - теж уже збудовані.
Як писав УНН, за словами президента України Володимира Зеленського, з УАФ зараз тривають переговори щодо відродження футбольного клубу "Кривбас".