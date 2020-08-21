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Возрождение ФК "Кривбасс": Павелко поздравил клуб и болельщиков

Киев • УНН

 • 19097 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вчера, 20 августа, в Кривом Роге состоялась презентация обновленного футбольного клуба "Кривбасс". С этим событием болельщиков клуба поздравил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на сообщение Павелко в Facebook.

Возрождение ФК "Кривбасс": Павелко поздравил клуб и болельщиков

"Искренне поздравляю славный Кривой Рог, всех любителей футбола этого прекрасного города, футболистов, тренеров и команду с долгожданной презентацией возрожденного ФК "Кривбасс".

Радуюсь за всю футбольную общественность города, которая приложила неимоверные усилия и при поддержке команды Президента Украины сумела возродить любимый клуб", - пишет Павелко.

Возрождение "Кривбасса" является чрезвычайно важной и радостной новостью как для жителей города, так и для всего украинского футбола, добавляет президент УАФ.

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"И это закономерный результат нашей совместной работы. Несмотря на войну и экономические трудности, количество клубов УПЛ увеличится в новом сезоне до 14 команд. Еще через год в УПЛ планируется увеличение количества участников до 16 команд, а это значит, что конкуренция и уровень чемпионата Украины только расти", - написал Павелко.

Президент УАФ убежден, что вскоре клуб составит серьезную конкуренцию футбольной элите страны.

"Желаю клуба заполненных трибун болельщиков, новых ярких побед и высоких достижений", - резюмировал он.

Как писал УНН, ранее о возрождении ФК "Кривбасс" заявил президент Владимир Зеленский. Затем вопросом возвращения клуба в футбольной жизни страны занимались отдельные депутаты, в частности, Юрий Корявченков и УАФ.

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