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Власники “Манчестер Сіті” готові запропонувати Мессі рекордні 500 млн євро

Київ • УНН

 • 16497 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Компанія City Football Group, яка володіє “Манчестер Сіті”, готова запропонувати форварду “Барселони” Ліонелю Мессі 500 млн євро в якості зарплати за вирахуванням податків. Про це повідомляють іспанське видання Sport.es і відомий інсайдер і журналіст beIN Sports Танкреді Палмер, передає УНН.

Власники “Манчестер Сіті” готові запропонувати Мессі рекордні 500 млн євро

Обидва джерела відзначають, що цю суму City Football Group готова виплатити аргентинцеві протягом п’яти років.

Sport.es пише, що Мессі отримає бонус у розмірі 250 млн євро після трьох проведених років в “Манчестер Сіті”. Потім він повинен буде перейти в американський клуб “Нью-Йорк Сіті”, де відіграє ще два роки за контрактом і запрацює решту суми. Цей клуб також належить компанії City Football Group.

Якщо цей перехід відбудеться, Мессі стане першим футболістом в історії, який дістане такий великий контракт.

Раніше в неділю Мессі не приїхав на медобстеження команди, яке є етапом підготовки до сезону. До цього аргентинець повідомив клуб про бажання його покинути. Однак “Барселона” не хоче розлучатися з гравцем безкоштовно. Повідомлялося, що клуб готовий продати форварда за 280 млн євро.

Мессі виступає за “Барселону” протягом всієї кар’єри. На його рахунку всі бомбардирські рекорди в історії клубу. Всього нападник провів за каталонський суперклуб 731 матч, в яких забив 634 голи і віддав 285 результативних передач.

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