Власники “Манчестер Сіті” готові запропонувати Мессі рекордні 500 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Компанія City Football Group, яка володіє “Манчестер Сіті”, готова запропонувати форварду “Барселони” Ліонелю Мессі 500 млн євро в якості зарплати за вирахуванням податків. Про це повідомляють іспанське видання Sport.es і відомий інсайдер і журналіст beIN Sports Танкреді Палмер, передає УНН.
Обидва джерела відзначають, що цю суму City Football Group готова виплатити аргентинцеві протягом п’яти років.
Sport.es пише, що Мессі отримає бонус у розмірі 250 млн євро після трьох проведених років в “Манчестер Сіті”. Потім він повинен буде перейти в американський клуб “Нью-Йорк Сіті”, де відіграє ще два роки за контрактом і запрацює решту суми. Цей клуб також належить компанії City Football Group.
Якщо цей перехід відбудеться, Мессі стане першим футболістом в історії, який дістане такий великий контракт.
Раніше в неділю Мессі не приїхав на медобстеження команди, яке є етапом підготовки до сезону. До цього аргентинець повідомив клуб про бажання його покинути. Однак “Барселона” не хоче розлучатися з гравцем безкоштовно. Повідомлялося, що клуб готовий продати форварда за 280 млн євро.
Мессі виступає за “Барселону” протягом всієї кар’єри. На його рахунку всі бомбардирські рекорди в історії клубу. Всього нападник провів за каталонський суперклуб 731 матч, в яких забив 634 голи і віддав 285 результативних передач.