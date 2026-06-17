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Владельца каналов «Труха» Лавриненко задержали военные ТЦК. В Минобороны заверяют — никаких «личных» указаний не было

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Во Львове ТЦК задержали владельца Telegram-каналов «Труха» Максима Лавриненко для уточнения данных. Он заявил о якобы давлении министра Федорова, но в ведомстве это отрицают.

Владельца каналов «Труха» Лавриненко задержали военные ТЦК. В Минобороны заверяют — никаких «личных» указаний не было

Во Львове военные ТЦК задержали и доставили в терцентр владельца украинских Telegram-каналов "Труха" Максима Лавриненко для уточнения данных из-за отсутствия отсрочки или бронирования в реестрах. Лавриненко заявлял о "выслеживании" якобы по личному указанию министра обороны Михаила Федорова, однако в министерстве эти обвинения отвергают, передает УНН

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставляет разъяснения относительно информации, распространяемой в социальных сетях касательно обстоятельств доставки гражданина Украины Максима Лавриненко  в один из районных ТЦК и СП в городе Львове. В публикациях утверждается, что гражданина якобы "выследили", "задержали пятеро представителей ТЦК", а сами действия якобы происходили "по личному указанию министра обороны". Эта информация не соответствует установленным обстоятельствам 

- говорится в сообщении ТЦК. 

Сообщается, что 5 июня во время совместных мероприятий с представителем Национальной полиции Украины в Железнодорожном районе Львова была проведена проверка военно-учетных документов гражданина. 

В ходе проверки установлено, что в имеющихся учетных данных не была подтверждена действующая отсрочка или бронирование.

После этого гражданин был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения определенных законом процедур, в частности медицинского осмотра для установления степени пригодности к военной службе.

Действия должностных лиц осуществлялись в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, во взаимодействии с представителем Национальной полиции

 - заявили в ТЦК. 

В Министерстве обороны заявили, что никаких личных указаний руководства Министерства обороны в отношении отдельных граждан не существует и не может существовать. Такие решения принимаются исключительно уполномоченными должностными лицами в пределах определенных законом полномочий.

Это массированная информационная атака из-за начала жестких антикоррупционных действий. Она началась сразу после того, как Минобороны приняло ряд решений, которые реально перекрыли коррупционерам возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах в ведомстве. Последние решения ведомства существенно ограничили возможности для злоупотреблений в сфере оборонных закупок и других процессах. Именно поэтому дискредитационные кампании, направленные против министерства и его руководства, не являются случайными. Закрытие коррупционных схем всегда вызывает сопротивление тех, кто терял незаконные источники прибыли. Но это не изменит курса министерства на прозрачность, подотчетность и очищение системы 

- заявили в министерстве. 

Отметим, ранее "Труха-Украина" обещала обнародовать информацию о коррупции на закупках дронов, которую организовал якобы министр обороны Михаил Федоров.

Впоследствии владелец канала Максим Лавриненко сообщил, что во время работы над расследованием команда столкнулась с серьезным давлением, а его лично "фактически выследили и задержали пятеро представителей ТЦК". 

Последний месяц мы с командой работали над рядом материалов, связанных с оборонной сферой и использованием бюджетных средств, задавая много неудобных вопросов представителям власти. Во время работы мы столкнулись с серьезным давлением. Меня фактически выследили и задержали пятеро представителей ТЦК. По нашей информации, это произошло по личному указанию министра обороны Федорова. Также угрозы советника министра обороны Стерненко и распространение фейков являются частью кампании против меня. Проще говоря, нам пытаются "заткнуть рот" за то, что мы заинтересовались темой оборонных закупок и нам не все равно. Этот сюжет может оказаться одним из крупнейших коррупционных скандалов в оборонном секторе Украины с начала полномасштабной войны 

- заявлял Лавриненко. 

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров вместе с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым провели онлайн-встречу с более чем 300 военными — представителями 168 бригад и корпусов. Речь шла о трансформации Сил обороны, а также о следующем этапе, который будет касаться изменений в системе рекрутинга и мобилизации. 

Павел Башинский

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