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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Власти США направили экспертов для выяснения причин катастрофы, в которой погиб Брайант

Киев • УНН

 • 14135 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Национальное управление США по безопасности транспорта (НУБТ) направило группу экспертов для выяснения обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб в воскресенье чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, его дочь и еще семь человек. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на официального представителя ведомства Дженнифер Хоуменди, передает УНН.

Власти США направили экспертов для выяснения причин катастрофы, в которой погиб Брайант

По данным издания, специалисты НУБТ прибудут в штат Калифорния через несколько часов. Как отмечает издание, в группу вошли 18 специалистов. Они проверят, исправен был вертолет, не был замечен его пилот в нарушениях. Кроме того, эксперты уточнят, не находилось ли в вертолете Sikorsky S-76 больше людей, чем это допустимо.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Кроме дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировки в академию Брайанта.

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Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очков), 18 раз участвовал в Матче звезд НБА. В 2018 году он получил премию “Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм “Дорогой баскетбол”.

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