П'ятикратний чемпіон НБА Брайант загинув у результаті авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Легенда світового баскетболу, колишній гравець НБА Кобі Брайант загинув під час катастрофи власного вертольота в Каліфорнії. Про це повідомляє TMZ Sports, передає УНН.
41-річний баскетболіст знаходився на борту свого приватного вертольота разом з чотирма іншими пасажирами.
За повідомленням джерела, на борту вертольоту знаходилися ще троє осіб. Зазначено, що жінки ексбаскетболіста Ванесси не було на борту. Причина краху розслідується.
Примітно, що у Брайант залишились чотири дочки, одна із них народилася минулого року.
Зауважимо, що Брайант усю кар’єру з 1996 по 2016 роки провів за “Лос-Анджелес Лейкерс” з яким виграв п’ять чемпіонатів НБА, також 18 разів виступав на Матчах усіх зірок НБА, двічі ставав олімпійським чемпіоном у складі США.
Як повідомляв УНН, вчора Брайанта у списку найрезультативніших гравців в історії НБА обійшов Леброн Джеймс, після чого той спустився на четверте місце.
Нагадаємо, що Брайант у 2018 році вигравав Оскар за короткометражний фільм “Дорогий баскетбол”.