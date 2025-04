Леброн Джеймс зайняв третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА

У матчі проти “Філадельфії” Джеймс набрав необхідні для досягнення позначки 18 очок до третьої чверті.

Більше очок за кар’єру набрали лише Карім Абдул-Джаббар (38 387) і Карл Мелоун (36 928). На п’ятому місці Майкл Джордан (32 292).

Джеймс є триразовим чемпіоном НБА (двічі в складі “Майамі”, один раз — “Клівленда”), у всіх переможних фінальних серіях Джеймс визнавався найціннішим гравцем. Американець чотири рази був обраний найціннішим гравцем регулярного сезону, 15 разів брав участь у Матчі зірок НБА, 12 раз потрапляв в команду сезону. У складі збірної США Джеймс став дворазовим переможцем Олімпійських ігор.

