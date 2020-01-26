Леброн Джеймс зайняв третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Форвард “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс подолав позначку в 33 644 очка в регулярних чемпіонатах Національної баскетбольної асоціації (НБА) та піднявся на третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії, обійшовши Кобі Брайанта, що завершив кар’єру, пише УНН із посиланням на рейтинг НБА.
У матчі проти “Філадельфії” Джеймс набрав необхідні для досягнення позначки 18 очок до третьої чверті.
Більше очок за кар’єру набрали лише Карім Абдул-Джаббар (38 387) і Карл Мелоун (36 928). На п’ятому місці Майкл Джордан (32 292).
Джеймс є триразовим чемпіоном НБА (двічі в складі “Майамі”, один раз — “Клівленда”), у всіх переможних фінальних серіях Джеймс визнавався найціннішим гравцем. Американець чотири рази був обраний найціннішим гравцем регулярного сезону, 15 разів брав участь у Матчі зірок НБА, 12 раз потрапляв в команду сезону. У складі збірної США Джеймс став дворазовим переможцем Олімпійських ігор.
From one legend to the next pic.twitter.com/kJ9V72csU2— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 26, 2020